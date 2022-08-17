Томск, 17 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Сотрудники банков в Томской области за первые полгода 2022 года обнаружили 24 поддельные банкноты на сумму почти 100 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области Поддельные купюры

Большинство фальшивых купюр оказались номиналом 5 тыс. рублей (17 подделок). Ещё четыре фальшивки были номиналом 2 тыс. рублей, две — 1 тыс. рублей и одна пятисотрублёвая.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выявленных подделок уменьшилось в 2,8 раза, а общая сумма в денежном выражении — в 3,4 раза», — отметили в банке.

По словам заместителя управляющего отделением Татьяны Толкмит, несмотря на снижение числа выявленных подделок, их продолжают обнаруживать. В связи с этим она призвала при наличных расчетах проверять банкноты, особенно крупных номиналов.