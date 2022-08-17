Джанкой, Крым, 17 августа, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Разрывы боеприпасов на площадке хранения военной части в Джанкойском районе республики Крым прекратились, это утром 17 августа подтвердила журналистам глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«Да, всё спокойно», — приводит ТАСС слова главы администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, детонация боеприпасов на обвалованной площадке хранения военной части на севере Крыма произошла рано утром 16 августа. Известно о двух пострадавших. В Министерстве обороны РФ произошедшее назвали диверсией.

Из пятикилометровой зоны вокруг места происшествия эвакуировали около трёх тысяч жителей. СК возбудил уголовное дело.