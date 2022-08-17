Калуга, 17 августа 2022, 12:29 — REGNUM В Калужской области на учёте состоят 31 690 граждан, в пользовании у которых находится около 55 тыс. единиц оружия. По состоянию на 1 августа проверено 27 853 владельца. Выявлено 1543 нарушения законодательства, составлено 1543 административных протокола. Изъято 593 единицы оружия и 16 281 патрон. Об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области Дмитрия Парфенова.
В регионе создана межведомственная координационная группа, в состав которой входят представители территориальных управлений Росгвардии, ФСБ и МВД России. С 14 по 18 февраля и с 20 по 24 июня в области проводилось совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». В рамках операций были проверены 832 владельца оружия, досмотрено 1945 единиц автотранспорта, пресечено 55 административных правонарушений в сфере оборота оружия. Изъято 58 единиц оружия и более 2,5 кг пороха. Дополнительно осуществляются проверки владельцев оружия в возрасте от 18 до 21 года, при этом особое внимание уделяется дополнительным инструктажам и собеседованиям с членами семей.
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