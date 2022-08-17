Калуга, 17 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Калужской области на учёте состоят 31 690 граждан, в пользовании у которых находится около 55 тыс. единиц оружия. По состоянию на 1 августа проверено 27 853 владельца. Выявлено 1543 нарушения законодательства, составлено 1543 административных протокола. Изъято 593 единицы оружия и 16 281 патрон. Об этом 17 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на врио начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области Дмитрия Парфенова.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

В регионе создана межведомственная координационная группа, в состав которой входят представители территориальных управлений Росгвардии, ФСБ и МВД России. С 14 по 18 февраля и с 20 по 24 июня в области проводилось совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». В рамках операций были проверены 832 владельца оружия, досмотрено 1945 единиц автотранспорта, пресечено 55 административных правонарушений в сфере оборота оружия. Изъято 58 единиц оружия и более 2,5 кг пороха. Дополнительно осуществляются проверки владельцев оружия в возрасте от 18 до 21 года, при этом особое внимание уделяется дополнительным инструктажам и собеседованиям с членами семей.

«Проводимые на территории области с взаимодействующими органами мероприятия позволяют в полной мере обеспечить эффективный контроль за деятельностью в сфере оборота оружия и боеприпасов», — отметил Дмитрий Парфенов.