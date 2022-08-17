* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:14 — REGNUM В афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали 46 мирных жителей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство mosaic36

Эти люди были арестованы в разных частях Панджшера, но большинство — в уезде Дара. Источники добавляют, что такие массовые аресты были произведены после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжёлые потери в боях с Фронтом национального сопротивления.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

Радикалы ранее арестовывали и пытали мирных жителей, а в некоторых случаях убивали их во время боёв с силами Фронта сопротивления. Так, 16 августа в долине Абдуллахейль уезда Дара они застрелили 16-летнюю девушку, которая несла домой воду из родника.