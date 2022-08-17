Архангельск, , 09:13 — REGNUM В первом полугодии 2022 года в Архангельской области цены и тарифы на услуги выросли на 7,9%, сообщает Архстат.

Счет за коммунальные услуги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В наибольшей степени увеличилась стоимость услуг в сфере зарубежного туризма — в 1,7 раза, услуг банков — на 43,5%, ветеринарных услуг – на 28,2%, услуг ремонта и технического обслуживания бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов – на 21%, железнодорожного транспорта – на 18%, проводного вещания – на 14,3%, беспроводной радиосвязи – на 13,8%, медицинских услуг – на 11,8%.

Подешевели услуги воздушного транспорта — на 2,8%, услуги телевещания — на 1,7%. Жилищные услуги выросли в цене на 3,4%, в том числе плата за наём жилых помещений в государственном и муниципальном жилищных фондах – на 13,3%, взносы на капитальный ремонт – на 7,6%. Обращение с твёрдыми коммунальными отходами стало дешевле на 25,5%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области снизили плату за вывоз ТКО после судебных решений.

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