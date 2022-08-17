Токио, , 09:13 — REGNUM Экс-руководителя организационного комитета Олимпийских и Параолимпийских игр 2020 года в Токио Харуюки Такахаси арестовали по обвинению в получении крупной взятки. Об этом 17 августа сообщает телеканал NHK.

Олимпиада в Токио Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ещё в конце июля 2022 года сотрудниками прокуратуры был проведён обыск в доме экс-главы оргкомитета Олимпиады, также обыски прошли в головном офисе компании Dentsu, участвовавшей в процесс отбора спонсоров Игр, одним из руководителей которой был Такахаси.

Также указывается, что арестованного подозревают в получении взятки в размере 45 млн йен (порядка $400 тыс. по курсу на тот момент и около $300 тыс. в настоящее время). По мнению следователей, названная компания во главе с Такахаси получила эти деньги от спонсоров Олимпиады — компании мужской и офисной одежды AOKI, по контракту за консалтинг, и в примерно в этот же период AOKI был получен подряд на пошив официальных костюмов для оргкомитета с использованием символики Игр.

При этом по уголовному кодексу Японии государственный служащий, каковым является оргкомитета ОИ, не может получать вознаграждения за связанную с его работой деятельность, что также запрещено и Международным олимпийским комитетом.

В свою очередь Такахаси полностью отрицает свою вину, утверждая, что характер этих консалтинговых услуг касался в целом спорта, а не Олимпийских игр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная народная прокуратура Китая распорядилась арестовать бывшего высокопоставленного законодателя из провинции Хэбэй на севере Китая Се Цзилая по подозрению в получении взятки.