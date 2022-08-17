Пекин, , 09:12 — REGNUM Власти китайского города Вэйхая в области безопасности на море ранним утром 17 августа выпустили предупреждение о том, что в некоторых частях вод Желтого моря в период с 17 по 19 августа, будут проводиться военные действия, в течение которых судам будет запрещено заходить в соответствующие воды, сообщается на вебсайте Управления безопасности на море Китая, передает 17 августа газета Global Times.

Корабль ВМС НОАК Mil.ru

Командование Южного командования Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) 16 и 17 августа опубликовало статьи и фотографии о своих учениях. Согласно официальному сообщению WeChat Юного командования НОАК, боевые самолеты некоторых бригад военно-морских сил НОАК недавно провели ночную боевую подготовку.

По словам офицера Пан Чжицяна, недавние ночные учения были проведены с высокой интенсивностью, в быстром темпе и большим количеством военно-воздушных сил, а также в различных особых ситуациях, что еще больше повысило боевые навыки пилотов и их всепогодные боевые возможности.

Восточное командование НОАК также организовало совместное патрулирование боевой готовности нескольких подразделений и учения с боевыми стрельбами в морских районах и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань после того, как пять американских законодателей посетили остров Тайвань всего через 12 дней после визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Восточное командование НОАК сообщило 17 августа своем общедоступном аккаунте WeChat, что недавно силы противовоздушной обороны бригады береговой обороны отправились в определенный район на юго-востоке Китая для проведения учений с боевыми стрельбами, чтобы дополнительно проверить свои возможности нанесения огневого удара.