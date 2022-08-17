Барнаул, 17 августа, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи №2 (БСМП №2), благодаря национальному проекту"Здравоохранение», создано новое кардиологическое отделение.

Минздрав Алтайского края Пациент

На его базе будут оказывать плановую кардиологическую помощь, в том числе пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, пороками клапанного аппарата, нарушениями ритма сердца и проводимости, сообщает 17 августа минздрав региона.

Кардиологическое отделение открыто с целью улучшения качества оказания медицинской помощи жителям Алтайского края и снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и рассчитано на 30 коек.

Обследование жителей региона планируют проводить на оборудовании с привлечением передовых медицинских технологий. Уже закуплено и работает современное кардиооборудование, в том числе суточные мониторы ЭКГ, эхокардиограф, к 2023 году ожидают поставку ангиографа.

Сюда будут госпитализировать пациентов из поликлиник региона и по скорой, если у пациента наряду с другими заболеваниями имеется органическая кардиопатология. Сейчас в отделении проходят лечение 13 пациентов.

«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Специалисты нашего отделения будут оказывать плановую помощь преимущественно пациентам с хронической сердечной недостаточностью, которым периодически требуется госпитализация с целью оценки их состояния и корректировки лечения. Это главное отличие от кардиодиспансера», — рассказывает главный врач БСМП №2 Александр Берестенников.

Наталья Горбачёва, заведующая кардиологическим отделением БСМП №2 добавляет:

«В будущем мы планируем еще заняться восстановлением нарушения ритма, в частности, электроимпульсной терапией. То есть пациенты, имеющие персистирующую форму фибрилляции предсердий, пароксизмальную форму фибрилляции, после дополнительного обследования будут подвержены вмешательству электроимпульсной терапии.

В последующем, когда мы будем восстанавливать ритм, мы планируем наблюдать этих пациентов на амбулаторном этапе, потому что первый год после данного вмешательства требует коррекции. Поэтому наше отделение будет направлено на оказание помощи и стационарно, и в последующем на сопровождение пациентов на амбулаторной этапе».

Кстати, при выписке из кардиологических отделений краевой клинической больницы и кардиодиспансера одновременно с выпиской региональные и федеральные льготники получают рецепты на лекарственные препараты базовой терапии и набор препаратов по ним на курс лечения до 6 месяцев. За 6 месяцев 2022 года «кардиопакеты» уже получили 8311 пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по 48 561 рецепту.

В Алтайском крае одна из важнейших задач системы здравоохранения — снижение смертности от болезней системы кровообращения. Так, в 2022 году акцент в работе поликлиник сделан на диспансерном наблюдении за состоянием здоровья пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями. Только периодическое обследование поможет своевременно выявить или предупредить осложнения и обострения заболеваний. Алгоритм наблюдения за такими пациентами уже разработан и внедрен во всех медучреждениях региона.

В начале августа 2022 года в регионе начали вести мониторинг состояния пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из группы высокого риска. Данную работу проводят специалисты колл-центра — 122, организованного на базе Диагностического центра Алтайского края. Это пациенты состоящие на диспансерном учете с болезнями системы кровообращения в сочетании с сахарным диабетом, перенесшие в анамнезе инсульт или инфаркт, а также имеющие другие хронические заболевания.

Пока это пациенты, которые по итогу диспансерного наблюдения, проведенного в 2022 году, попали в группу со стабильными показателями. Во время короткой беседы операторы в соответствии с чек-листом задают вопросы о самочувствии гражданина. Вопросы составлены в группы по основным хроническим заболеваниям.

Специалисты интересуются уровнем артериального давления, уровнем сахара в крови, наличием или отсутствием головных болей и другие. В случае отклонений от нормальных показателей здоровья, операторы передают информацию в поликлинику, к которой прикреплен пациент.

«Решение было принято Минздравом. Эта работа позволит нам не только разгрузить участковых терапевтов, но и своевременно выявить нарушения в здоровье пациентов, которые находятся в группе риска. Мы обращаемся к жителям края, чтобы они не переживали по поводу этих звонков, а могли правильно оценить свое состояние и рассказать нашим операторам», — рассказывает главный врач Диагностического центра Жанна Вахлова.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Здравоохранение» предусматривает профилактику сердечно-сосудистых заболеваний за счет снижения потребления табака и алкоголя, а также мотивации граждан к тренировкам и правильному питанию.

Современным оборудованием планируется переоснастить не менее 140 сосудистых центров и 469 первичных сосудистых отделений.