Тбилиси, , 09:10 — REGNUM Два десятка правозащитных организаций Грузии потребовали от властей ввести визы в отношении граждан России, а также пересмотреть статус тех, кто уже въехал на территорию республики. Петиция была размещена 16 августа на сайте Change.org.

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Поводом для таких мер правозащитники называют спецоперацию РФ по денацификации Украины. Они также называют «оккупацией» признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

«Апробированной практикой является ограничение пользования определенными правами гражданам страны-оккупанта и враждебно настроенного государства, что совместимо с международно установленными стандартами по правам человека», — говорится в петиции.

Авторы обращения также указывают на то, что сильно вырос поток российских граждан в Грузию. Правозащитники опасаются, что это может быть использовано Россией для «интервенции» под предлогом защиты своих граждан.

Напомним, в Грузии ряд оппозиционных лидеров требуют ввести визы для российских граждан, а также взять под особый контроль их сделки с недвижимостью и регистрацию бизнеса. Они это объясняют многократным ростом потока прибывающих в республику жителей РФ в сравнении с 2021 годом, хотя при сравнении с доковидным 2019 годом в Грузию с января по июль 2022 года прибыло меньше граждан РФ.

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