Правозащитные организации Грузии потребовали ввести визы для граждан РФ
Тбилиси, 17 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Два десятка правозащитных организаций Грузии потребовали от властей ввести визы в отношении граждан России, а также пересмотреть статус тех, кто уже въехал на территорию республики. Петиция была размещена 16 августа на сайте Change.org.
Поводом для таких мер правозащитники называют спецоперацию РФ по денацификации Украины. Они также называют «оккупацией» признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
«Апробированной практикой является ограничение пользования определенными правами гражданам страны-оккупанта и враждебно настроенного государства, что совместимо с международно установленными стандартами по правам человека», — говорится в петиции.
Авторы обращения также указывают на то, что сильно вырос поток российских граждан в Грузию. Правозащитники опасаются, что это может быть использовано Россией для «интервенции» под предлогом защиты своих граждан.
Напомним, в Грузии ряд оппозиционных лидеров требуют ввести визы для российских граждан, а также взять под особый контроль их сделки с недвижимостью и регистрацию бизнеса. Они это объясняют многократным ростом потока прибывающих в республику жителей РФ в сравнении с 2021 годом, хотя при сравнении с доковидным 2019 годом в Грузию с января по июль 2022 года прибыло меньше граждан РФ.