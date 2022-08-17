* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, , 09:08 — REGNUM В афганской провинции Панджшер убита 16-летняя девушка. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Инцидент произошёл в долине Абдуллахейль уезда Дара. Источники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили девушку, когда она несла воду из родника.

Местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот случай.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и раньше убивали мирных жителей во время столкновений в Панджшере.