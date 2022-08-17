Анкара, 17 августа, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Из украинских портов вышли четыре сухогруза, сообщили в минобороны Турции.

The Photographer Сухогруз

По информации министерства, опубликованной в Twitter, утром 17 августа из украинских портов Одесса и Черноморск вышли четыре судна, которые перевозят семена подсолнечника, а также подсолнечное масло.

Турецкая сторона отметила, что поставки сельскохозяйственной продукции ведутся в соответствии с планом. Далее суда проследуют в Стамбул для проверки.