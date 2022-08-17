Ханты-Мансийск, 17 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Югре беременным женщинам и пенсионерам вновь рекомендовали носить защитные маски. Число заболевших COVID-19 в регионе продолжает расти, сообщил на заседании регионального оперативного штаба замгубернатора ХМАО Всеволод Кольцов.

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«На начало недели количество активно болеющих в Югре увеличилось на 73%, на 36% увеличилось количество жителей автономного округа, которых мы госпитализировали на койки системы здравоохранения Югры. Причина этого эпизода роста заболеваемости связана с тем, что в циркуляцию вошел особый подвид вируса, он характеризуется более высокой заразностью», — отметил Всеволод Кольцов.

По данным оперативного штаба на 17 августа за сутки выявлено 150 новых случаев заражения коронавирусом в 13 муниципальных образованиях Югры. Днём ранее было 197 заражений.