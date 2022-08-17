США должны извлечь урок из визита Пелоси на Тайвань — посол Китая в США
Пекин, 17 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Посол Китая в США заявил, что Китай справляется с «серьезными последствиями» крайне провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные заявления, призвав США извлечь из этого уроки и прекратить свои слова и действия, которые могут привести к эскалации напряженности, сообщает 17 августа газета Global Times.
Посол Китая в США Цинь Ган, сделал это заявление 16 августа, дав совместное интервью основным американским СМИ по поводу визита Пелоси, который привел к всплеску напряженности в Тайваньском проливе. 14 августа, всего через 12 дней после визита Пелоси, делегация американских законодателей также тайно посетила остров Тайвань. Пелоси посетила Тайвань при попустительстве и договоренности правительства США, которое серьезно нарушило обязательства, взятые США. Факты доказали, что это откровенная политическая провокация и фарс, сказал Цинь.
В ответ на некоторые заявления американской стороны о том, что Китай обостряет ситуацию, слишком остро реагирует и использует визит Пелоси в качестве предлога для установления «новой нормы», Цинь заявил, что именно американская сторона сделала первый шаг, провоцируя Китай по тайваньскому вопросу, и открыто нарушила права Китая, его суверенитет и территориальная целостность.
После того, как Пелоси приземлилась в Тайбэе 2 августа, Китай объявил о серии совместных военных учебных операций вокруг острова Тайвань, начиная с того же вечера, и предпринял ряд контрмер, включая санкции в отношении Пелоси и некоторых сепаратистских сил «независимости Тайваня».
Он призвал США извлечь из этого уроки, перестать использовать слова и действия, которые усиливают напряженность, прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая и не позволять сепаратистским силам «независимости Тайваня» идти дальше по опасному пути.
Посол Китая в Норвегии И Сяньлян также выступил с предупреждением в адрес США в интервью 16 августа, заявив, что если США захотят принять какие-то меры, чтобы нанести ущерб основным интересам Китая или фундаментальным интересам, тогда Китаю придется действовать.
Пелоси прибыла на Тайвань поздно вечером 2 августа, вызвав волну негодования и осуждения со стороны Китая. 5 августа Китай объявил о восьми контрмерах в ответ на визит Пелоси на Тайвань, в том числе о прекращении обменов в военной сфере и сфере климатической.