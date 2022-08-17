Пекин, 17 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Посол Китая в США заявил, что Китай справляется с «серьезными последствиями» крайне провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, несмотря на решительное противодействие Китая и неоднократные заявления, призвав США извлечь из этого уроки и прекратить свои слова и действия, которые могут привести к эскалации напряженности, сообщает 17 августа газета Global Times.

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Китая

Посол Китая в США Цинь Ган, сделал это заявление 16 августа, дав совместное интервью основным американским СМИ по поводу визита Пелоси, который привел к всплеску напряженности в Тайваньском проливе. 14 августа, всего через 12 дней после визита Пелоси, делегация американских законодателей также тайно посетила остров Тайвань. Пелоси посетила Тайвань при попустительстве и договоренности правительства США, которое серьезно нарушило обязательства, взятые США. Факты доказали, что это откровенная политическая провокация и фарс, сказал Цинь.

В ответ на некоторые заявления американской стороны о том, что Китай обостряет ситуацию, слишком остро реагирует и использует визит Пелоси в качестве предлога для установления «новой нормы», Цинь заявил, что именно американская сторона сделала первый шаг, провоцируя Китай по тайваньскому вопросу, и открыто нарушила права Китая, его суверенитет и территориальная целостность.

«Китай приложил все усилия, чтобы предотвратить навязывание Китаю этого кризиса. Мы выражали твердое несогласие на различных уровнях и по различным каналам. Мы предупреждали, что если Пелоси совершит этот визит, это будет иметь очень серьезные последствия. Китай решительно отреагирует. К нашему сожалению, США предпочли не услышать», — сказал он.

После того, как Пелоси приземлилась в Тайбэе 2 августа, Китай объявил о серии совместных военных учебных операций вокруг острова Тайвань, начиная с того же вечера, и предпринял ряд контрмер, включая санкции в отношении Пелоси и некоторых сепаратистских сил «независимости Тайваня».

«Военные учения Китая являются открытыми, прозрачными и профессиональными. Для Китая естественно и законно защищать свою территориальную целостность и сопротивляться разделу своей территории. Нам не нужно никаких оправданий для этого! США не должны удивляться этому», — отметил посол.

Он призвал США извлечь из этого уроки, перестать использовать слова и действия, которые усиливают напряженность, прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая и не позволять сепаратистским силам «независимости Тайваня» идти дальше по опасному пути.

Посол Китая в Норвегии И Сяньлян также выступил с предупреждением в адрес США в интервью 16 августа, заявив, что если США захотят принять какие-то меры, чтобы нанести ущерб основным интересам Китая или фундаментальным интересам, тогда Китаю придется действовать.

«Если американцы, внешние силы и сепаратисты на острове предпримут более провокационные действия, время объединения сдвинется, и произойдет это не в 2049 году, а возможно, даже завтра», — сказал Йи.

Пелоси прибыла на Тайвань поздно вечером 2 августа, вызвав волну негодования и осуждения со стороны Китая. 5 августа Китай объявил о восьми контрмерах в ответ на визит Пелоси на Тайвань, в том числе о прекращении обменов в военной сфере и сфере климатической.