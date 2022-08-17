Веллингтон, , 09:00 — REGNUM Резервный банк Новой Зеландии в седьмой раз подряд повысил процентную ставку и обозначил курс на более агрессивное ужесточение политики в ближайшие месяцы для сдерживания роста инфляции, передает агентство Reuters.

Веллингтон About-planet.ru

«Ястребиный» тон заявления новозеландского центробанка о будущих повышениях ставок подтолкнул вверх курс местного доллара.

Банк повысил основную процентную ставку на 50 базисных пунктов до 3% впервые с сентября 2015 года и намерен поднять ее до 4% к началу 2023 года.

Четвертое подряд повышение ставки на 50 б. п. наряду с предыдущими менее значительными повышениями с рекордно низкого уровня 0,25% в октябре 2021 года стало самым агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики с 1999 года.

В заявлении Резервного банка отмечается, что он считает целесообразным и далее «ужесточать денежно-кредитные условия, чтобы поддерживать стабильность цен и способствовать максимальной устойчивой занятости».

Банк также повысил прогнозируемый пик ставки до 4,1%. По его ожиданиям, ставка останется на этом уровне до 2024 года.

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