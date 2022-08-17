Москва, , 08:59 — REGNUM Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке предложила увеличить объем закупок в интервенционный фонд, сообщает 17 августа РИА Новости.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«В целях сохранения заложенных темпов роста производства просим Вас способствовать запуску масштабных интервенционных торгов, а также отмене экспортной пошлины на зерновые культуры», — говорится в обращении АККОР к президенту России Владимиру Путину.

Чтобы стабилизировать цены на урожай зерновых 2022 года, ассоциация предложила увеличить объемы закупок зерна в государственный интервенционный фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») сообщила, что Минсельхоз планирует задействовать интервенционный фонд для стабильного снабжения зерном мукомольных и хлебопекарных предприятий.

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