Российские фермеры призвали увеличить закупки зерна в интервенционный фонд
Москва, 17 августа, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на фоне обвала цен на зерно на внутреннем рынке предложила увеличить объем закупок в интервенционный фонд, сообщает 17 августа РИА Новости.
Чтобы стабилизировать цены на урожай зерновых 2022 года, ассоциация предложила увеличить объемы закупок зерна в государственный интервенционный фонд.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») сообщила, что Минсельхоз планирует задействовать интервенционный фонд для стабильного снабжения зерном мукомольных и хлебопекарных предприятий.
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