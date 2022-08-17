Донецк, 17 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В результате обстрелов со стороны вооруженных украинских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли два человека. Об этом 17 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Уточняется, что ранее по оперативным линиям СЦКК ДНР поступили дополнительные данные о гибели 16 августа мужчины 1975 года рождения при обстреле ВСУ города Горловка и посёлка Пантелеймоновка.

При этом ранее стало известно о ещё одном погибшем 16 августа в результате обрела территории республики со стороны киевских боевиков.

«Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 16 августа 2022 года составило 14 человек (2 погибли, 12 ранены)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что безопасность сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если они поедут на Запорожскую АЭС с находящейся под контролем украинских боевиков стороны, не может гарантировать киевский режим.