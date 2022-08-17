Улан-Удэ, 17 августа, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов представил помощнику президента России Максиму Орешкину мастер-план развития Улан-Удэ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительство республики.

Правительство Бурятии Максиму Орешкину представили план развития Улан-Удэ

По словам руководителя региона, на встрече они обсудили миссию города, а также его место в стране. Мастер-план, как отмечается, позволит оценить позиции и сформировать планы и ориентиры. Целью его станет придание экономике дополнительного импульса.

«Максим Станиславович, как один из ведущих экономистов страны, четко представляет внутренние экономические процессы, сопровождающие развитие города», — отметил он.

Впоследствии план после доработки будет представлен на президиуме под председательством Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума в сентябре 2022 года. Добавим, что мастер-планы городов ДФО разработаны по поручению президента.