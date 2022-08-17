Ставрополь, , 08:56 — REGNUM Ставропольский край присоединился к акции «Солдатский привал», которую инициировали активисты из Белгородской области. Первая машина с гуманитарным грузом отправилась со Ставрополья на Белгородчину. Жители края собрали для военнослужащих, участвующих в спецоперации, вещи, которые могут им понадобиться в быту, и продукты питания, сообщил 17 августа ставропольский губернатор Владимир Владимиров.

Гуманитарная помощь со Ставрополья Telegram-канал главы Ставрополья Владимира Владимирова

«Ставропольцы внесли в это свой вклад. В Белгородскую область направлена первая машина с гуманитарным грузом для «Солдатского привала». Это продовольствие, бытовая химия, вода. Спасибо всем землякам, которые приняли участие в проекте», — написал губернатор на своей странице в соцсети.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимиров рассказал, что Ставропольский край обязался еженедельно отправлять в Донбасс в рамках акции «Солдатский привал» 20 тонн гуманитарного груза для поддержки российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции по демилитаризации Украины.