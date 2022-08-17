Оренбург, , 08:55 — REGNUM В Оренбурге по факту гибели семилетнего ребенка в СНТ «Авиатор — 3» возбудили уголовное дело, сообщили 17 августа в СУ СКР по Оренбургской области.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По данным следствия, вечером 16 августа в жилом доме по улице Аэродромной СНТ «Авиатор-3» поселка Кушкуль города Оренбурга произошло возгорание. Ожоги получили 38-летний собственник дома и его семилетний сын. Для ребенка травмы оказались смертельными. Юный пациент скончался в больнице.

«В Настоящее время следователями и криминалистами следственного управления с участием специалистов произведен осмотр места происшествия, выявлены признаки возгорания в результате воспламенения газа (паров) в воздухе», — сказали в СУ СКР ро региону и добавили, что назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Напомним, ранее информресурсы сообщали о такой версии ЧП, как взрыв самогонного аппрарата.

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