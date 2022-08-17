Киев, 17 августа, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Украинская армия находится в тяжёлом положении из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских войск. Об этом сообщил в личном телеграм-канале главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Официальное интернет-представительство президента Украины Валерий Залужный

Он рассказал об увеличении интенсивности артиллерийских ударов со стороны российской армии. По словам Залужного, позиции украинских формирований обстреливаются 700-800 раз за сутки, ежедневно прилетает от 40 тыс. до 60 тыс. боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указал на огромные потери украинской армии, которые Киев скрывает от общественности.