Ульяновск, 17 августа, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении жителя Липецкой области, которого обвинили в доставке в регионы около 5 кг наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Фигурантом уголовного дела стал 37-летний житель Липецкой области. Правоохранители установил, что через интернет он договорился с неустановленным лицом о выполнении курьерских услуг по доставке наркотиков. По данным следствия, 4 февраля 2022 года он забрал из тайников в Орловской области более 4,5 кг синтетических наркотиков и спрятал в автомобиле.

В надзорном ведомстве отмечают, что мужчину задержали в Ульяновской области при перевозке наркотиков в Чувашию и Самарскую область.

Следствие также считает, что в январе 2022 года злоумышленник доставил партию растительных наркотиков из Воронежской области в Тюменскую область.

Мужчину обвинили в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 5 и пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотиков организованной группой»).

Напомним, в июле 2022 года вынесен приговор ульяновцу, которого обвиняли в попытке наладить сбыт наркотиков. При задержании у него изъяли 1,6 кг запрещённых средств.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чувашии вступил в силу обвинительный приговор иностранцу и жителю Ярославля, которых уличили в организации производства синтетических наркотиков в Татарии. Им назначено по восемь лет колонии строгого режима.

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