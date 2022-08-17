* талибы — запрещённая в России организация

Базарак, Афганистан, 17 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. После активизации боёв в афганской провинции Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили в эту провинцию дополнительно сотни солдат. Об этом сообщает газета «8 Собх».

newsonline Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, эти подкрепления перебрасываются в разные районы Панджшера. Собеседники добавляют, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направляют в Панджшер свежие войска для проведения масштабной операции против сил Фронта национального сопротивления.

Следует отметить, что в Панджшере идут ожесточённые бои между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Судя по опубликованным сообщениям, наряду с большими потерями со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 40 членов движения были взяты в плен силами сопротивления, но ночью 16 августа пленные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены Фронтом национального сопротивления.