Москва, 17 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Германия может принять «позорное» решение о запуске «Северного потока — 2» на фоне ухудшения ситуации с запасами газа и энергетического кризиса. Об этом сегодня, 17 августа, заявил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky, передают РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

По мнению чешского экономиста, ФРГ, скорее всего, пойдет на запуске «Северного потока — 2», потому что засуха и снижение уровня воды в Рейне продолжаются, а в поставках угля на немецкие электростанции наблюдаются сбои.

«Осенью 2022 или зимой 2023 года ситуация может усугубиться настолько, что Германии придется «позорно» запустить газопровод «Северный поток —2», а также озаботиться распределением энергии», — пояснил Кованда.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным.

Читайте подробнее: Шольц заявил о важности продолжения диалога с Путиным