В Чехии осудили Германию за возможный запуск «Северного потока — 2»
Москва, 17 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Германия может принять «позорное» решение о запуске «Северного потока — 2» на фоне ухудшения ситуации с запасами газа и энергетического кризиса. Об этом сегодня, 17 августа, заявил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда для чешской газеты Lidovky, передают РИА Новости.
По мнению чешского экономиста, ФРГ, скорее всего, пойдет на запуске «Северного потока — 2», потому что засуха и снижение уровня воды в Рейне продолжаются, а в поставках угля на немецкие электростанции наблюдаются сбои.
«Осенью 2022 или зимой 2023 года ситуация может усугубиться настолько, что Германии придется «позорно» запустить газопровод «Северный поток —2», а также озаботиться распределением энергии», — пояснил Кованда.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц отметил важность продолжения диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Читайте подробнее: Шольц заявил о важности продолжения диалога с Путиным