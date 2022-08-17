Кишинёв, 17 августа, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Последний визит бывшего президента Молдавии Игоря Додона в антикоррупционную прокуратуру 16 августа впервые обошёлся без провокаций. Об этом он сообщил 17 августа в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Странно, что в этот раз обошлось без шума и подконтрольной прессы, всегда готовой к провокациям, — написал Додон. — Это лишний раз подтверждает то, что ранее все подобные действа были организованы прокурорами и руководством страны, однако, увидев, что их провокации возвращаются им бумерангом, в особенности после грязной атаки в адрес моей мамы, они испугались, и на этот раз отказались от этого».

По мнению экс-президента, это произошло из-за того, что в предыдущие случаи провокации «били» по имиджу их организаторов, поэтому «протестующих на час» не прислали.

Напомним, мать бывшего президента Галину Додон 10 августа возле прокуратуры поджидала группа женщин. Они стали преследовать её, свистеть в свистки и оскорблять. Женщины также зашли за матерью экс-президента в фойе здания и не прекращали кричать и свистеть, пока за Додон не заступились другие граждане.