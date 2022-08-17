Москва, 17 августа, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В рамках дела о банкротстве «Нефтепромбанка» арбитраж Москвы рассмотрит ходатайство конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании. Сумма претензий составляет 2,43 млн евро (более 151 млн рублей), передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

В качестве ответчиков по данному заявлению выступают гражданин Молдавии Илан Шор, россияне Андрей Гончаренко, Сергей Лобанов, Андрей Линовицкий. Бывшим топ-менеджерам вменяют убытки на 2,43 млн евро. Дата рассмотрения заявления, направленного в суд 8 августа 2022 года, пока не определена.

В конце июля 2022 года в материалы дела также от конкурсного управляющего поступило ходатайство о завершении конкурсного производства.

Напомним, банк лишился лицензии в апреле 2021 года, занимая 201-ю строчку среди банков России по размеру активов. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл угрозу утраты собственного капитала, проведение операций с признаками вывода активов.

Конкурсным управляющим банка является госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов».