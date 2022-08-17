Вашингтон, 17 августа, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Посол Китая в Соединённых Штатах Цинь Ган не верит заявлениям американского президента Джо Байдена о том, что посещение Тайваня спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси было проведено без санкции американской администрации. Об этом 17 августа сообщает издание Axios со ссылкой на слова китайского посла, которые были сказаны им во время закрытого брифинга для американской прессы.

Chinese Embassy in the United States Цинь Ган

«Цинь Ган отверг идею о том, что Байден не санкционировал визит Пелоси», — отмечается в сообщении издания.

Также указывается, что на фоне визита Пелоси на остров высокопоставленный китайский дипломат призвал американские власти к сдержанности, уточнив, что в обратном случае вырастет напряженность, а также Пекин откажется от диалога с Вашингтоном в сфере климата и ядерной безопасности.

При этом он назвал заявления о том, что Китай якобы вскоре попытается решить вопрос с Тайванем силовым путём безосновательными.

«Воссоединение произойдет по возможности мирно, или с применением силы в случае необходимости», — сказал Цинь Ган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Китая генерал Вэй Фэнхэ заявил, что китайские военные «никогда не боялись никакого врага» и обладают уверенностью и мужеством, чтобы победить тех, кто осмелится прийти на их землю.