Чита, 17 августа, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Молодой призывник — Владимир Уланов из Иркутска проходит альтернативную гражданскую службу в ансамбле песни и пляски «Забайкальские казаки», сообщает 17 августа министерство культуры Забайкалья.

Министерство культуры Забайкалья Иркутянин проходит альтернативную службу в ансамбле «Забайкальские казаки»

По словам Владимира, он с детства любит танцы — исполнял современные, затем заинтересовался казачьими, учился в кадетском корпусе. Родные поддержали его выбор, не смотря на то, что служить в ансамбле «Забайкальские казаки» он будет ни один год, а два.

«Мы рады, что Володя у нас появился. У него хороший потенциал, старается до седьмого пота, не отлынивает — действительно служит. Настанет день, когда наш ансамбль и Володя, в том числе, будут выступать перед нашими солдатами, также и в горячих точках», — отметил руководитель «Забайкальских казаков» Игорь Сапогов.

В учреждении добавили, что творчество — тоже служба. В годы Великой Отечественной войны артисты поднимали боевой дух воинов своими выступлениями. Они также рисковали жизнью и давали свои концерты под пулями, находясь на передовой.

Альтернативная гражданская служба — это работа в интересах общества и государства, которую призывник может выбрать вместо службы в армии по призыву. Как правило, для прохождения альтернативной службы юношей направляют в больницы, дома престарелых, психоневрологические диспансеры и другие социальные объекты. Также на альтернативную гражданскую службу могут направить в военные организации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2022 года в обращении к атаманам всех уровней, а также представителям региональной и муниципальной власти казачий генерал Николай Долуда напомнил о том, что ни у кого из присутствующих нет права пренебрегать задачами Стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2021−2030 годов, которые определены президентом РФ, Верховным главнокомандующим Вооружёнными Силами РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: Казачий генерал Долуда заговорил о необходимости реорганизации войска