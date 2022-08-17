Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Австралия, Новая Зеландия и Аргентина столкнутся с наименьшими последствиями в случае гипотетической ядерной войны. Так считают учёные Ратгерского университета (Нью-Джерси, США), итоги их исследования опубликованы в журнале Nature Food.

Ядерная вспышка Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

По итогам моделирования теоретического сценария ядерного конфликта они пришли к выводу, что сброс атомных бомб на города и промышленные центры спровоцирует огненные бури и загрязнение атмосферы частицами горения. Климат изменится, запасы пищи на планете сократятся.

«В случае выброса в атмосферу более 150 тераграмм (более 165 млн тонн) сажи потребление зерновых снизится примерно на 90% через три-четыре года после апокалипсиса», — говорится в прогнозе.

Специалисты приводят карты, из которых следует, что в Австралии и Аргентине люди продолжат оптимально питаться (учитывая суточное количество килокалорий на душу населения) даже при максимальном выбросе сажи в атмосферу.

Меньшему по сравнению с другими странами воздействию подвергнется и Новая Зеландия. Однако в этом регионе возможен приток беженцев из Азии и других стран, связанный с нехваткой продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные полагают, что при полномасштабной ядерной войне между Россией и США погибнут свыше 5 млрд человек.

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