17 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Александр Погожев, Екатерина Булатова, , 18:25 — REGNUM Вот уже третий месяц, как в Донбассе реализуется поддерживаемый ИА REGNUM независимый благотворительный проект «Буханка», сооснователем которого является заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков. Вместе с добровольцами на призыв поддержать попавших в беду мирных жителей ДНР и ЛНР откликнулись сотни человек, искренне протянув руку помощи тем, кто в ней больше всего нуждается.

Сооснователь проекта «Буханка» и заместитель главного редактора ИА REGNUM Никита Третьяков. Александр Погожев © ИА REGNUM

В рамках благотворительного проекта «Буханка» закупаются не только продукты, но и жизненно важные медицинские препараты. Александр Погожев © ИА REGNUM

Все отчеты о доставках гуманитарной помощи и расходовании средств публикуются в телеграм-канале проекта «Буханка». Александр Погожев © ИА REGNUM

На полученные средства «Буханка» закупает продукты и лекарства для жителей ДНР и ЛНР и развозит их в наиболее необеспеченные районы и адресно. Александр Погожев © ИА REGNUM

Первая доставка гуманитарной помощи состоялась 29 мая по личной инициативе волонтёров. В тот день жителям посёлка Белосарайская коса добровольцы доставили самое необходимое из продуктов. Раздачу организовал Богдан Борман, который в марте 2022 года вместе с семьёй был вынужден покинуть полуразрушенный дом в Мариуполе и переехать в посёлок Белосарайская коса Мангушского (бывшего Первомайского) района.

Никита Третьяков в «Буханке». Основатели проекта «Буханка» верят, что с помощью неравнодушных граждан России ему удастся нарастить благотворительную помощь людям на освобожденных в ходе СВО территориях. Александр Погожев © ИА REGNUM

Уже в Мариуполе к волонтёрам обратились с просьбой о помощи, которая была оказана спустя несколько дней. Так, добровольцы доставили провизию в отдалённые от гуманитарных центров микрорайоны, что и положило начало проекту «Буханка». Тогда, больше двух месяцев назад, в городе, истерзанном обстрелами и бомбёжками со стороны ВСУ, было плохо со всем и везде. Сегодня ситуация, кажется, обстоит куда лучше, однако всё ещё остались так называемые «островки неустроенности», где люди лишены самых простых продуктов питания, не говоря уже о пенсиях, пособиях и прочих выплатах. Жителям одного из таких районов добровольцы дали обещание вернуться и сдержали слово. «Буханка» привезла людям 150 продуктовых наборов (рис, гречка, тушенка, томатная паста), питьевую воду, предметы личной гигиены.

Та самая «Буханка». Для доставки помощи жителям Донбасса основатели проекта приобрели старый УАЗ. Александр Погожев © ИА REGNUM

Без пропуска для проезда по освобождённым территориям ДНР — никуда. Александр Погожев © ИА REGNUM

Никита Третьяков у «Буханки». Александр Погожев © ИА REGNUM

Поучаствовать в сборе средств для проекта «Буханка» может каждый. Все средства пойдут на социальную помощь жителям ДНР и ЛНР. Александр Погожев © ИА REGNUM

Никита отправился на Донбасс журналистом, но в какой-то момент понял, что хочет помогать простым людям. Александр Погожев © ИА REGNUM

Сегодня водопровод в Мариуполе практически восстановлен, однако вода идёт с неприятным запахом, который не проходит после кипячения. И люди оправданно боятся пить такую воду и нуждаются в бутилированной воде. В этом им продолжают помогать участники проекта «Буханка».

Вместе с тем добровольцы оказывают людям не только гуманитарную поддержку. Волонтёры оказывают посильную помощь тем, кто ищет своих родственников, связь с которыми оказалась потеряна.

«Буханку» основатели проекта заправляют на свои личные средства. Александр Погожев © ИА REGNUM

В Мариуполе к волонтёрам обратились с просьбой о помощи. Так, добровольцы доставили провизию в отдалённые от гуманитарных центров микрорайоны, что и положило начало проекту «Буханка». Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» на пути в Мариуполь. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» доставляет гуманитарную помощь в отдалённые от гуманитарных центров микрорайоны. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» доставляет помощь адресно — людям, которые по разным причинам не могут получить помощь в местах раздач. Александр Погожев © ИА REGNUM

Никита с «Буханкой» приехал в один из населённых пунктов Мариуполя. Александр Погожев © ИА REGNUM

На сегодняшний день в рамках благотворительной акции уже собрано более 1 млн рублей. За неполные три месяца добровольцы передали людям, вынужденным просить о помощи, более 2 тыс. продуктовых наборов, медикаменты и лекарства.

Жители одного из районов Мариуполя встречают «Буханку». Александр Погожев © ИА REGNUM

Людям из городов и посёлков в ДНР и ЛНР, пострадавших в ходе военных действий, очень нужна помощь. Александр Погожев © ИА REGNUM

Никита раздает продукты и предметы первой необходимости жителям одного из районов Мариуполя. Александр Погожев © ИА REGNUM

Как только к дому подъехала «Буханка» — у неё сразу же образовалась очередь. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» привезла людям 150 продуктовых наборов (рис, гречка, тушенка, томатная паста), питьевую воду, предметы личной гигиены. Александр Погожев © ИА REGNUM

Поучаствовать в сборе средств может каждый, отправив любую сумму на карту Сбербанка 4 279 380 650 847 827 (Нина Николаевна Ф.) с примечанием: «На социальную помощь жителям ДНР и ЛНР». Деньги будут потрачены на еду и лекарства для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР.

Отчеты о доставках гуманитарной помощи и расходовании средств публикуются в телеграм-канале проекта «Буханка», доступном по ссылке: https://t.me/DonbassBuhankaProject.

За неполные три месяца добровольцы проекта «Буханка» передали людям, вынужденным просить о помощи, более 2 тыс. продуктовых наборов, медикаменты и лекарства. Александр Погожев © ИА REGNUM

На сегодняшний день в рамках проекта собрано уже более 1 млн рублей. Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Мариуполя. Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Мариуполя. Александр Погожев © ИА REGNUM

Раздача гуманитарной помощи проекта «Буханка» в одном из районов Мариуполя. Александр Погожев © ИА REGNUM

Никита Третьяков загружает в «Буханку» гуманитарную помощь для жителей Мариуполя. Александр Погожев © ИА REGNUM

«Буханка» готова помогать людям до позднего вечера. Александр Погожев © ИА REGNUM