Кемерово, , 08:45 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о досрочном выполнении задачи по обеспечению местами в детских садах детей до 3 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Детский сад в Кемерове Правительство Кузбасса

17 августа в историческом квартале Кемерова открылся новое дошкольное учреждение на 74 места. По словам главы региона, с его открытием полностью закрывается проблема очерёдности для детей до трёх лет в Рудничном районе города.

«Новые дошкольные учреждения строим сейчас в 10 муниципалитетах КуZбасса. Начиная с 2019 года в КуZбассе построено 22 детских сада на 3766 мест. Все это позволяет региону досрочно решать поставленную президентом Владимиром Путиным задачу по обеспечению местами детей до 3 лет», — отметил он.