Пекин, , 08:44 — REGNUM Установившаяся летом в ряде регионов Китая жара стала самой продолжительной с 1961 года, сообщает 17 августа Центральное метеорологическое управление КНР.

Жара

Отмечается, что к 15 августа жара в Китае продлилась в общей сложности 64 дня. Это превысило рекорд лета 1961 года, когда аномальная жара продлилась 62 дня.

«Комплексный анализ показывает, что нынешняя жара может продолжиться, а ее интенсивность усилится», — сообщили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила красную тревогу в связи с высокими температурами, что является самым серьезным предупреждением в ее четырехуровневой системе предупреждения о погоде.

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