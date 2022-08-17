Монреаль, Канада, , 08:44 — REGNUM Канадский кардинал Марк Уэлле, бывший примас Канады, а ныне глава Конгрегации по делам епископов, обвинен в сексуальном насилии в коллективном иске, направленном против 88 представителей духовенства архиепархии Квебека. Об этом сообщает агентство France-Presse.

Католическая месса Роман Вершилло

Обвинения касаются предполагаемого насилия над женщиной-стажером в период с 2008 по 2010 год, когда Уэлле был архиепископом Квебека.

В ответ на запрос AFP архиепархия Квебека заявила, что там «приняли к сведению обвинения в адрес кардинала Марка Уэлле» и не имеют дальнейших комментариев.

Помимо обвинений в адрес Уэлле, в гражданском иске содержатся показания 101 человека, которые утверждают, что подверглись сексуальному насилию со стороны представителей духовенства и церковного персонала с 1940 года по сегодняшний день.

Обвинительница Оуэлле, которая известна как «F», утверждает, что кардинал домогался до нее несколько раз — целовал, «насильно» массировал плечи, а однажды провел рукой по ее спине до ягодиц.

По словам женщины, у нее было ощущение, что ее «преследуют». Когда она заявила об этом, ей сказали, что она не единственная женщина, у которой была такая «проблема» с Уэлле, как следует из судебных документов.

Позже ей посоветовали написать письмо римскому папе Франциску. Затем ей сообщили, что Франциск назначил человека для расследования деятельности Уэлле. Ни о каких выводах этого расследования женщине не известно. Пока что кардиналу не предъявлены уголовные обвинения.

В феврале Уэлле на открытии церковного симпозиума принес извинения за «недостойных» священников и сокрытие случаев сексуального насилия над детьми со стороны католического духовенства.

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