Цинциннати, США, 17 августа, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Потапова проиграла представительнице Румынии Симоне Халеп в матче первого круга турнира в Цинциннати (США). Встреча продлилась 3 часа 5 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

si.robi Анастасия Потапова

Потапова два раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и 7 из 18 брейков.

Во втором круге Халеп сыграет с ещё одной российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

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