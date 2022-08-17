Сеул, , 08:47 — REGNUM На 100-й день с момента инаугурации президента Южной Кореи Юн Сок Ёля КНДР запустила в сторону Желтого моря две крылатые ракеты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

Агитационный плакат КНДР (сс) Tormod Sandtorv

Известно, что запуск состоялся спустя два дня после того, как южнокорейский лидер предложил оказать помощь КНДР в восстановлении экономики в обмен на шаги по денуклеаризации.

Сообщается, что ракеты были запущены с территории города Ончхон провинции Пхёнан-Намдо. В настоящее время военные Южной Кореи и США анализируют дальность полета и характеристики ракет.

Отметим, что это второй запуск крылатой ракеты с начала года и четвертый запуск с момента прихода к власти Юн Сок Ёля.