Москва, , 08:42 — REGNUM По случаю празднования Дня независимости Индонезии в Москве 17 августа состоится концерт, сообщает посольство Республики Индонезии в Москве.

Индонезийская танцовщица (сс) keulefm

Концерт индонезийской культуры и музыки пройдет в рамках празднования 77-й годовщины независимости Индонезии 17 августа с 15:30 до 20:00 по московскому времени на летней сцене Сада «Эрмитаж» в Москве.

Посетить мероприятие могут все желающие. Гостей ждут выступления индонезийских музыкальных и танцевальных групп, оркестров гамелан и анклунг.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа Индонезия отмечает 77-ю годовщину независимости.

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