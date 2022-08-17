Иркутск, , 08:42 — REGNUM Обнародованы подробности авиаинцидента с аварийной посадкой самолета Ан-24 17 августа в аэропорту Усть-Кута Иркутской области. Самолёт летел из Иркутска в Усть-Кут. На борту находились 44 пассажира и четыре члена экипажа.

Ан-24 Fred Schaerli

Самолёт вынесло за пределы взлётно-посадочной полосы. В процессе приземления получили заметные повреждения крыло и передняя стойка шасси. Все участники происшествия целы и невредимы.

Причиной случившегося могли стать сложные погодные условия, в которых пришлось приземляться. Самолёт вынесло за пределы взлётно-посадочной полосы.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет принадлежит авиакомпании «ИрАэро». Ранее извещалось об отказе одного из двигателей Ан-24.

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