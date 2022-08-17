Москва, 17 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Сегодня, 17 августа, Центральный банк Китайской Народной Республики (Народный банк) понизил курс юаня на 133 пункта, до 6,79 юаня за доллар, сообщается на сайте регулятора.

Scmp.com Юань

По данным Народного банк Китая, это минимальное значение обменного курса с 16 мая 2022 года. Ослабление курса юаня к доллару длится два дня подряд.

В мае 2020 году в период пандемии коронавируса курс юаня к доллару снижался до 7,13 юаня/доллар. В течение 2021 года курс был на уровне от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.

Как сообщало ИА REGNUM, курс юаня (жэньминьби — официальное название китайской валюты) к доллару понизил до минимума за последние шесть месяцев народный банк Китая.

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