* талибов — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 08:41 — REGNUM Пять боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ещё четверо получили ранения в результате нападения сил Фронта национального сопротивления Афганистана на блокпосты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне Лагхак уезда Бануи-Андараб провинции Баглан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно источникам, силы Фронта сопротивления в этом бою почти не понесли потерь.

В то же время, источники в уезде Хост-ва-Ференг провинции Баглан сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на сутки приостановили работу телекоммуникационных сетей.

В течение этих же суток Фронт сопротивления заявил об усилении боестолкновений, массированных атаках и больших потерях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Панджшер.