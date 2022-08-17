Ставрополь, 17 августа, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Ставропольский край будут доставлены мощи преподобного Сергия Радонежского. Прибытие мощей в Ставрополь совершится в рамках мероприятий, посвященных 600-летию «обретения мощей преподобного святого», сообщили в пресс-службе Ставропольской и Невинномысской епархии.

Министерство культуры Забайкалья Сергий Радонежский

Ковчег с мощами установят для поклонения в Казанском федеральном соборе 21 августа. В этот день в 09:00 состоится торжественная встреча святыни и Божественная Литургия. После этого в течение каждого часа до 17:00 перед ковчегом со святыми мощами будут совершаться молебны.

Все желающие смогут поклониться мощам святого Сергия Радонежского до 19:00. Доступны для прихожан они будут и на следующий день.

«Святыня путешествует по стране в год празднования 600-летия со дня обретения честных мощей игумена земли Русской», — говорится в сообщении пресс-службы Ставропольской и Невинномысской епархии.

Напомним, преподобный Сергий Радонежский считается одним из самых почитаемых в России святых, его называют хранителем земли русской и великим чудотворцем, а также покровителем всех учеников.