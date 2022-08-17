Якутск, 17 августа 2022, 08:39 — REGNUM Целью посещения Якутии председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным могла стать оценка качества работы главы республики Айсена Николаева. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM 17 августа политолог Андрей Данилов.
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Он напомнил, что всё время, которое Айсен Николаев руководит регионом, у него очень сильная оппозиция, консолидированная и состоящая из представителей разных политических партий, которые поддерживают друг друга и нередко выступают в тандеме.
Он подчёркивает, что ещё одним фактором, который играет против главы республики, являются природные бедствия — лесные пожары и наводнения. Хотя в этом году ситуация с возгораниями в лесах намного лучше, чем в прошлом, она всё равно остаётся сложной, отметил политолог, напомнив, что возле Якутска длительное время стоял дым, людям с заболеваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы пришлось несладко.
Показателем уровня доверия к власти он также назвал низкую явку на выборы главы Якутска в 2021 году.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа Якутию посетил председатель правительства России Михаил Мишустин. Он посетил технопарк в Якутске и провёл совещание, посвящённое борьбе с природными ЧС и их последствиями.