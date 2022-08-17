Москва, 17 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Безопасность сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в случае, если они поедут на Запорожскую АЭС с находящейся под контролем украинских боевиков стороны, не может гарантировать киевский режим. Об этом 16 августа заявил журналистам заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

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«Гарантии с украинской стороны эфемерны. Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются», — сказал он.

Также российский дипломат отметил, что в случае заезда делегации МАГАТЭ с подконтрольной Киеву территории, украинская сторона должна гарантировать её безопасность.

«О какой безопасности может идти речь, когда они обстреливают ЗАЭС и Энергодар? Они просто обстреливают и гарантировать ничего не могут», — подчеркнул Вишневецкий.

«Даже если, условно говоря, президент Зеленский скажет, что он гарантирует, ну он же не контролирует все свои воинские формирования. Он не гарантирует случайность, что все мины будут сняты по линии фронта», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских нацистов.