Цинциннати, США, , 08:38 — REGNUM Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над представительницей Италии Мартиной Тревизан в матче первого круга турнира в Цинциннати (США). Встреча продлилась 2 часа 26 минут и завершилась со счётом 7:6 (7:2), 7:5.

Анна Калинская si.robi

Калинская два раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, семь ошибок на подаче и 4 из 12 брейков.

Во втором круге Калинская сыграет с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

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