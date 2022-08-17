Вашингтон, 17 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Соединенные Штаты, Канада и страны Евросоюза призывают присвоить российским алмазам статус «кровавых» из-за спецоперации на Украине. Об этом 17 августа сообщает New York Times со ссылкой на письмо представителя госдепа Джорджа Каджати, адресованное председателю Кимберлийского процесса.

Alrosa.ru В центре сортировки алмазов

Кимберлийский процесс был создан в 2000 году. Организация была названа в честь города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с нелегально добытыми алмазами, которые еще называют «кровавыми» из-за добычи на территории ведения боевых действий.

Как пишет газета, в июне на собрании процесса подняли вопрос об алмазах из России, но обсуждение закончилось после вето Москвы, Пекина и Минска. Это вызвало споры относительно того, должна ли Россия принимать участие в работе процесса.

Издание отмечает, что США запретили импорт необработанных российских алмазов, однако российские бриллианты все равно попадают в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Евросоюз ввел санкции в отношении производителя алмазов АЛРОСА. Компания продолжает поставлять сырье в Индию, но появляются проблемы с оплатой.

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