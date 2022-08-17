Пхеньян, 17 августа, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В первой половине 2022 года Китай поставил в КНДР 44 219 баррелей (5 308 тонн) переработанной нефти, что составляет 8,8% от объёма, который допускает резолюция Совета Безопасности ООН. Соответствующая информация была опубликована на сайте СБ ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно опубликованным данным, в январе 2022 года Китай поставил в КНДР 10 822 баррелей (1,3 тыс. тонн), в феврале — 6294 баррелей (755 тонн), в марте — 15 947 барреле (1914 тонн), в апреле — 7695 баррелей (923 тонны), в июне — 3460 баррелей (415 тонн).

Известно, что в мае поставки не осуществлялись. Предполагается, что это может быть связано с тем, что в КНДР официально объявили о вспышке COVID-19 и ввели жесткую систему карантина.

Отмечается, что Россия в последний раз поставляла переработанную нефть в Северную Корею в августе 2020 года.

Согласно резолюции СБ ООН, которая допускает экспорт нефтепродуктов в КНДР объемом до 500 тыс. баррелей.