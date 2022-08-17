Ульяновск, 17 августа, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области потратят почти 173 млн рублей на хозяйственное обслуживание в течение двух лет зданий федерального центра медицинской радиологии и онкологии. Соответствующее извещение о заключении контракта опубликовано на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Заказчиком выступает федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» Федерального медико-биологического агентства (г. Димитровград). Речь идёт об оказании услуг по комплексному хозяйственно-техническому обслуживанию.

Как следует из документа, требуется обслужить 53 здания общей площадью 73 556 кв. метров, в их числе — поликлиники, стационары, лаборатория, диспансеры (кожно-венерологический, наркологический, противотуберкулезный), различные отделения (акушерское, патологоанатомическое, инфекционное, пульмонологическое). Работы включают очистку кровли от снега и льда, содержание и уборку.

Начальная цена контракта определена в размере173 177 656,51 рубль, источник финансирования — федеральное деньги, средства обязательного медицинского страхования и средства, полученные от приносящей доход деятельности.

По итогам торгов стоимость снижена до172 925 500 рублей. Контракт заключен с обществом «Модтфил» (Московская область).

Как следует из документа, услуги будут оказываться с 1 сентября 2022 года по 30 ноября 2024 года.