* талибов — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 17 августа, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар после эскалации конфликта в уезде Ишкамеш министерство обороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перебросило в этот район десятки боевиков. Об этом сообщает газета «8 Собх».

isafmedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Источники сообщили, что вечером 15 августа вертолёты «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) высадили десант боевиков в сёлах Анджирестан, Панбек и Шира уездов Чал и Ишкамиш.

Последние двое суток в этих районах идут ожесточённые бои между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и силами Фронта национального сопротивления.

За последние сутки талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потеряли убитыми и ранеными восемь человек, в том числе главу уезда и начальника службы безопасности уезда Ишкамиш.