Горно-Алтайск, 17 августа, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Сотрудники Томсктата проанализировали цены на основные жилищно-коммунальные услуги в регионах Сибири на конец июля 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в службе статистики, наибольшие тарифы на целому ряду показателей оказались в столице Республики Алтай Горно-Алтайске.

Так, кубометр горячей воды здесь оценивается в 383,45 рубля, что в 7,5 раз больше, чем в соседнем Кемерово (51,55 рубля). Отопление горно-алтайцам обходится в 3125,17 рубля за Гкал (в Кемерово — 977,5 рубля).

Электроэнергия для владельцев квартир с/без электроплит стоит 427 и 585 рублей за 100 кВт. ч соответственно против 130 рублей в Иркутске. Наконец, сжиженный газ в Горно-Алтайске стоит 669,27 рубля в месяц (в Иркутске — 146,7 рубля).